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  14 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане объявлена дата Курбан-Байрама

CA-NEWS (KZ) - Духовное управление мусульман Казахстана объявляет о начале праздника Курбан-айт - 21 августа, сообщает пресс-служба ДУМК. В этом году, согласно мусульманскому календарю, первый день месяца Зуль-хиджа приходится на 12 августа и день Арафа - на 20 августа.

«Жертвоприношение нужно совершать после праздничной молитвы до захода солнца третьего дня. Мясо жертвенного животного желательно разделить на три части. Одну часть нужно оставить себе на нужды семьи, вторую часть оставить в качестве угощения для гостей, третью часть раздать неимущим», — говорится в сообщении.

Закалывание жертвенного животного для мусульманина, имеющего материальный достаток и который не является путником, является уаджибом, то есть обязательным. Приносятся в жертву верблюды, коровы, овцы, а также козы.

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