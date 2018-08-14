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  14 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Экс-президент Армении Роберт Кочарян освобожден из-под ареста

CA-NEWS (CA) - Бывший президент Армении Роберт Кочарян освобожден из-под ареста, но остается обвиняемым в свержении конституционного строя, сообщил его адвокат Рубен Саакян, передает Reuters.

Суд в Ереване арестовал Кочаряна в конце июля, спустя три месяца после отставки премьер-министра Армении Сержа Саргсяна на волне массовых уличных протестов населения, недовольного коррупцией и кумовством в политической системе.

С того времени экс-президент страны находился в тюрьме, и его адвокаты обратились в суд с просьбой изменить меру пресечения. Ходатайство адвокатов было удовлетворено.

Кочарян был вторым президентом Армении, занимая этот пост с 1998 по 2008 год. Следователи предъявили ему обвинения в попытке свержения конституционного строя в марте 2008 года, когда президентом был избран его соратник Саргсян.

В феврале-марте 2008 года оппозиция провела демонстрации, заявив, что большинство голосов на самом деле получил оппозиционный кандидат Левон Тер-Петросян.

Полиция разогнала протесты, 10 человек погибли в ходе столкновений с силами правопорядка.

В мае 2018 года премьер-министром Армении стал лидер оппозиции и уличных протестов Никол Пашинян, который в июне 2009 года был обвинен в разжигании беспорядков после выборов и приговорен к тюремному заключению.

Кочарян называл обвинения против него политически мотивированными.

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