В Казахстане назначен новый вице-министр энергетики

CA-NEWS (KZ) - 13 августа постановлением правительства Республики Казахстан Нурлыбай Сабит Нурлыбаевич назначен на должность вице-министра энергетики РК, сообщается на сайте премьер-министра страны.

Сабит Нурлыбай родился в 1967 г. в Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский политехнический институт, Международный Казахско-Турецкий университет им. Ясави. По специальности — инженер-механик, юрист.

Трудовую деятельность начал в 1991 г. в различные годы работал в структуре государственных органов, в частности в министерстве внешнеэкономических связей РК, министерстве промышленности и торговли РК, управлении делами парламента РК и коммерческих предприятиях.

В 1998–2004 гг. работал в министерстве энергетики, индустрии и торговли, министерстве энергетики и минеральных ресурсов РК, комитете по судебному администрированию при Верховном суде РК.

В 2004–2009 гг. был на посту директора департамента жилья Астаны; работал советником министра образования и науки, директором департамента административного обеспечения, руководителем аппарата Министерства образования и науки РК; руководителем аппарата, советником генерального директора АО «КазТрансГаз».

В 2009–2017 гг. работал заместителем, первым заместителем председателя комитета по правовой статистике и специальным учетам генеральной прокуратуры РК.

2017–2018 гг. — и. о. заместителя, заместитель председателя комитета экологического регулирования и контроля министерства энергетики РК.

С марта 2018 года и по настоящее время занимал должность советника министра энергетики РК.

Ранее пост вице-министра энергетики занимал Гани Садибеков, освобожденный от занимаемой должности постановлением правительства РК от 10 августа 2018 г.

Напомним, по данным Нацбюро, экс-вице-министр Гани Садибеков в сговоре с подрядчиком похитил бюджетные средства, выделенные на очистку озера в Щучинско-Боровской курортной зоне.