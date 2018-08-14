В Монголии политическим партиям вручили сертификаты на право участия в дополнительных парламентских выборах

CA-NEWS (MNG) - Согласно решению заседания генерального избирательного комитета от 9 августа текущего года о регистрации 13 политических партий для участия в дополнительных парламентских выборах в 42-ом избирательном округе и вручении им сертификатов 10 августа ГИК вручил руководствам политических партий решение вместе с сертификатом, сообщает «Монголия Сейчас».



Теперь в период с 31 августа по 4 сентября этого года политические партии должны будут выдвинуть своих кандидатов, а независимые кандидаты — собрать подписи более 801 избирателя в период с 31 августа по 6 сентября.