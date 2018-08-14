На 7 лет осудили замакима района в Атырауской области и обязали выплатить штраф в $97 тысяч

CA-NEWS (KZ) - Макатским районным судом Атырауской области бывший заместитель акима района осужден на 7 лет, начальник отдела акимата выплатит 35 миллионов тенге (около $97 тысяч) штрафа, передает МИА «Казинформ».

«На скамье подсудимых оказались бывший заместитель акима Макатского района и руководитель районного отдела строительства акимата. Должностные лица следствием обвинялись в получении взятки от руководителя подрядной организации в размере 500 тысяч тенге ($1400). Эта организация занималась реализацией проектов «Термомодернизация микрорайона Привокзальный», «Строительство Центральной площади», «Строительство аллеи «Болашак». Решением суда заместитель акима Макатского района был признан виновным по статье УК РК «Получение взятки путем вымогательства группой лиц по предварительному сговору». Он приговорен к 7 годам лишения свободы в учреждении средней безопасности. Теперь уже бывший руководитель, до суда находившийся под подпиской о невыезде, был взят под стражу в зале суда», - сообщил руководитель пресс-службы Атырауского областного суда Боранбай Галиев.

Как рассказал Б. Галиев, бывший руководитель отдела строительства Макатского акимата был также признан виновным. Решением суда на подсудимого наложен штраф в 70-кратном размере взятки. Это около 35 миллионов тенге (около $97 тысяч). Подсудимый дал обязательства в зале суда выплатить штраф в течение месяца.

Напомним, оба фигуранта уголовного дела в январе этого года были задержаны сотрудниками департамента национального бюро по противодействию коррупции по Атырауской области.