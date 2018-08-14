Английский суд прекратил процесс между молдавским бизнесменом и Казахстаном

CA-NEWS (KZ) - Суд в Англии разрешил молдавскому предпринимателю прекратить судебный процесс против Казахстана, при этом обе стороны заявили о победах в сложном разбирательстве, в рамках которого заморожены казахстанские активы на сумму более $6 миллиардов, сообщает Reuters. Решение суда означает, что молдавский магнат Анатолий Стати и Астана должны будут разрешить свой спор в других странах.

Судебные разбирательства между Стати, его сыном Габриэлем, двумя контролируемыми семьей компаниями и Казахстаном тянутся несколько лет в разных судах. Молдавские бизнесмены, которые инвестировали в нефтегазовую отрасль Казахстана, обвинили государство в попытке рейдерского захвата их собственности и потребовали возмещения убытков.

Казахстан отрицает эти обвинения и через суды пытается доказать обратное. В январе 2013 года арбитражный суд Стокгольмской торговой палаты установил нарушение Казахстаном договора об энергетической хартии и постановил выплатить семье Стати около $500 миллионов.

Казахстан отказался платить, обвинив Стати в использовании мошеннических схем для обеспечения положительного арбитражного решения и подал иски против него. Стати, в свою очередь, подал иск о принудительном исполнении решения в ряде европейских стран, что привело к замораживанию казахстанских активов.

13 августа обе стороны сообщили, что апелляционный суд разрешил Стати прекратить дело.

Пресс-служба Стати приветствовала это решение и сообщила, что суд согласился с тем, что «это дело не имеет смысла в свете заморозки многомиллиардных активов в других юрисдикциях».

«Мы рады тому, что лондонский судебный процесс по принудительному исполнению, начатый более 4 лет назад, был успешно оспорен. Казахстан достиг своей цели в Лондоне; а Стати не может принудить исполнение решения в Англии сейчас или в будущем», - приведены в заявлении правительства слова министра юстиции Казахстана Марата Бекетаева.

По данным Стати, казахстанские активы на сумму более $6,2 миллиарда заморожены в Бельгии, Нидерландах, Люксембурге и Швеции.

65-летний бизнесмен Анатол Стати — основатель нефтегазодобывающей компании Ascom Group S.A. Она занималась разведкой нефти и газа на территории Туркменистана и Казахстана.