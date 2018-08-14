В Туркменистане будет построен отель стоимостью $300 млн, - СМИ

CA-NEWS (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о постройке фешенебельного отеля в Ашхабаде за сотни миллионов долларов, в то время как страна переживает тяжёлый экономический кризис - своевременно не выплачиваются зарплаты, пенсии, а трудоспособное население из-за безработицы уезжает за границу на заработки, сообщает туркменская служба радио «Азатлык».

Как сообщает государственная пресса Туркменистана, бизнес-центр «Каракум», оснащённый современным оборудованием и одноименный отель будет построены в столице на пересечении проспекта Атамурата Ниязова и улицы Ходжа Ахмета Ясави. Осуществит строительство турецкая строительная компания «Rönesans Endüstri Tesisleri Inşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş».

Начало строительных работы запланированы на начало сентября 2018 года, сдача предусмотрена к февралю 2021 года

9 этажная гостиница, расположенная на 6,9 гектарах, будет состоять из 87 номеров. В парке отеля будет комплекс фонтанов, торговый центр и ресторан, рассчитанный на 150 мест, а также салон красоты.

В официальном сообщении не уточняется сумма предусмотренных затрат на проект, финансируемый из государственного бюджета. Еще до официального анонсирования начала строительства отеля «Каракум» в начале года источники «Азатлык» в Туркменистане сообщали о строительстве отеля в Ашхабаде, стоимость которого будет составлять около $300 млн.

Источник близкий к чиновникам в руководстве строительной отрасли страны, рассказал, что проект отеля был поручен французской компании «Буиг», два месяца назад стало известно, что компания не смогла достичь согласования по проекту, в частности не смогла договориться с туркменскими властями о сумме первоначального взноса.

Вместе с тем, в начале текущего года источники сообщали о том, что отныне крупные строительные объекты в стране будут доверены турецкой компании «Rönesans». Это стало причиной ограничения деятельности в стране другой турецкой компании "Полимекс", осуществлявшей самые крупные строительные проекты в стране, в том числе строительство Олимпийского городка и международного аэропорта Ашхабада, на которые, по данным опубликованным на сайте «Полимекса», Туркменистан потратил $7.3 млрд.

Напомним, в Ашхабаде помимо отеля «Каракум», планируется построить ещё один дорогостоящий отель «Нусай».

Как сообщали источники, строительство двух отелей в Ашхабаде обойдётся государственной казне примерно в $500 млн.

Решение руководства страны, совпало с тяжелейшим экономическим кризисом в стране. Население страны сталкивается с ростом цен на продовольствие и товары первой необходимости.

Наряду с этим, Международный валютный фонд рекомендовал Туркменистану бережно планировать государственные инвестиции и обеспечить защиту малоимущих слоев населения, в том числе увеличить расходы на здравоохранение и образование и государственные затраты на человеческий капитал.