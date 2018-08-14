Договор о партнерстве Туркменистана и Казахстана вступит в силу 11 сентября

CA-NEWS (TM) - На полях саммита глав прикаспийских государств в городе Актау в воскресенье состоялся обмен грамотами о ратификации Договора о стратегическом партнерстве между Казахстаном и Туркменистаном, сообщает пресс-служба МИД РК.

Договор был подписан 18 апреля 2017 года в Астане президентами Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

«Документ устанавливает отношения стратегического партнерства между двумя странами на основе равенства, взаимного доверия и всестороннего сотрудничества, а также выводит двусторонние отношения на качественно новый уровень, соответствующий потенциалу и актуальным потребностям казахстанско-туркменского сотрудничества», - говорится в сообщении.

Договор вступит в силу 11 сентября текущего года.