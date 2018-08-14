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  14 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Осужденный в США террорист из Узбекистана получил еще 20 лет за покушение на охранника тюрьмы

CA-NEWS (UZ) - Приговоренный в США к 25 годам тюрьмы за терроризм выходец из Узбекистана Фазлиддин Курбанов получил еще 20 лет за покушение на охранника в тюрьме, передает Associated Press. В общей сложности ему предстоит теперь отсидеть в американской тюрьме 45 лет.

Курбанов совершил нападение с ножом на охранника федеральной тюрьмы в Викторвилле, штат Калифорния, в 2016 году. Заключенный пытался перерезать ему горло, однако пострадавшего удалось спасти.

Напомним, что Фазлиддин Курбанов был задержан американскими властями в 2013 году. Его обвинили в попытке совершить террористический акт в отношении военных и гражданских лиц, празднующих День независимости США.

В августе 2015 года Курбанов был признан присяжными виновным в попытке оказать материальную помощь запрещенной в США террористической группировке "Исламское движение Узбекистана", а также в том, что он хранил у себя незарегистрированное взрывное устройство, сделанное из корпуса ручной гранаты, патронов с бездымным порохом и алюминиевого порошка. Согласно заключению экспертов, такая самодельная бомба могла причинить значительный вред. На суде обвинение в качестве доказательств приводило высказывания Курбанова о том, что он намеревался убивать американцев.

Согласно материалам следствия, мужчина при помощи электронной почты и сервиса Skype общался с администраторами сайта узбекских исламистов. В разговоре с ними Курбанов выражал свое враждебное отношение к американцам, в частности, к военным, и говорил о желании сделать и дистанционно подорвать взрывное устройство. В качестве целей он предлагал армейские базы в штатах Айдахо и Техас или военную академию в Вест-Пойнте (штат Нью- Йорк). Созданием бомбы он занимался в своей квартире с ноября 2012 года по май 2013 года, когда был арестован.

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