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  14 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Трамп выдвинул Уильяма Мозера на пост посла США в Казахстане

CA-NEWS (KZ) - 13 августа президент США Дональд Трамп объявил о выдвижении новых сотрудников на ключевые должности в своей администрации. Среди них, дипломат Уильям Мозер был выдвинут на пост посла США в Республике Казахстан, сообщает пресс-служба Белого дома.

Американский дипломат родился в штате Северная Каролина и получил образование в местном университете. Он бегло говорит на русском, немецком и французском языках. Поступил на дипломатическую службу в 1984 году. Работал на Украине, в Казахстане, Египте, Суринаме, и Мали.

Мозер уже работал в дипломатической миссии США в Алматы в качестве атташе по энергетическим и экономическим вопросам. Также занимал должности заместителя помощника госсекретаря по управлению материально-техническим обеспечением в госдепартаменте США, был директором по вопросам международной помощи и инновациям, заместителем исполнительного директора по вопросам Европы и Евразии, начальник отдела управления в Бюро по делам Ближнего Востока и Южной Азии, советником посольства США в Киеве,

После выдвижения кандидатуры посла президентом, его должен утвердить Сенат США.

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