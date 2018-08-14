В Афганистане продолжается битва за Газни, в городе нет еды и воды

CA-NEWS (CA) - Запасы продуктов в афганском городе Газни подходят к концу, предупредили в ООН. Стратегически важный город четвертые сутки штурмуют боевики движения «Талибан», сообщает Би-би-си.

10 августа боевики «Талибана» начали атаку на город, в результате столкновений уже погибли более 100 солдат армии Афганистана и полицейских. Город имеет важное стратегическое значение - он расположен на основной дороге между Кабулом и Кандагаром.

Если талибы смогут захватить город, южный Афганистан окажется отрезанным от столицы страны Кабула. В понедельник стало известно, что президент Афганистана Ашраф Гани распорядился отправить больше солдат в провинцию Газни.

В правительстве страны утверждают, что контролируют Газни, но, согласно заявлениям представителей «Талибана», боевикам сопутствует успех, и они захватили несколько правительственных зданий в городе.

Телефонная связь в городе нарушена, получить достоверную информацию о происходящем там затруднительно.

Мирные жители

Те мирные жители, которые сейчас в спешном порядке пытаются покинуть охваченный боями Газни, говорят, что ситуация в городе катастрофическая. 30 человек погибли, более 140 ранены.

Согласно заявлению координатора ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане, многие люди вынуждены укрываться от боев в своих домах и вообще не могут из них выйти. В городе перебои с электроснабжением, заканчиваются запасы еды и питьевой воды.

Активист из Газни Энаят Насир, организовавший в понедельник марш протеста в Кабуле, сказал, что в Газни сейчас наблюдается настоящий гуманитарный кризис. «Люди голодают. Мы уже говорили, что если власти не будут контролировать ситуацию, Газни падет за неделю. И это произошло».

Между тем представители миссии НАТО в Афганистане заявили о проведении 10 авиационных обстрелов за 13 августа и о том, что наземная операция продолжается.

В НАТО обвинили талибов в том, что они используют мирных жителей в качестве живого щита.

По оценкам Би-би-си, правительство Афганистана полностью контролирует лишь 30 процентов территории страны, в то время как в остальных районах активно действуют боевики «Талибана» и в меньшей степени ИГ.