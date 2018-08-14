В секторе лесного хозяйства Монголии будет внедрен опыт Канады

CA-NEWS (MNG) - Представители национальной программы United Nations REDD Programme (UN-REDD) во главе с министром окружающей среды и туризма Н.Цэрэнбатом приняли участие в совещании по обмену опытом в лесном секторе, что прошло в канадской провинции Британская Колумбия, передает Montsame.

Со стороны Канады на совещании присутствовали министр лесного хозяйства, природных ресурсов и регионального развития Канады Доуг Доналдсон, начальник департамента по вопросам изменения климата и единого планирования Томас Уайт и ученые из университета Британской Колумбии.

В ходе совещания делегация Монголии ознакомилась с деятельностью министерства лесного хозяйства Канады, обменялась мнениями об изменении климата, и провела переговоры по вопросу дальнейшего сотрудничества. Стороны также рассмотрели возможность привлечения монгольских специалистов к обучению в сфере управления лесами и природными ресурсами на продвинутом уровне.

По итогам совещания было решено изучить информацию о разработке политики по сокращению деградации и дефицита лесов и выявить проблемы, возникающие по ходу улучшения стратегии национальной программы UN-REDD + и найти наиболее оптимальные способы их решения.

Кроме того, ученые университета Британской Колумбии представили информацию о нынешней ситуации, проводимых исследованиях, реализуемой политике и практике в лесном секторе, а также об управлении лесным хозяйством и менеджменте по борьбе с лесными пожарами.

United Nations REDD Programme - gрограмма Организации Объединенных Наций (ООН) по сокращению выбросов в результате обезлесения и деградации лесов является совместной программой продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.