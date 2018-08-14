Страны СНГ обсудят развитие объединенной системы ПВО в Минске

CA-NEWS (TJ) - Развитие объединенной системы противовоздушной обороны государств СНГ обсудят на заседании Координационного комитета при совете министров обороны Содружества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«Основные направления совершенствования и развития объединенной системы противовоздушной обороны государств СНГ станут одной из тем обсуждения в ходе проведения 49-го заседания Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств СНГ, которое пройдет 14 августа в Минске», - сообщили в российском военном ведомстве.

В заседании комитета примут участие делегации от оборонных ведомств России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстан, Таджикистана, Узбекистана, представители объединенного штаба Организации договора о коллективной безопасности, предприятий военно-промышленного комплекса России, руководители базовой организации государств СНГ в области исследования проблем ПВО.

«Участники заседания также обсудят результаты деятельности Координационного комитета в текущем году, особенности и специфику организации и проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки объединенной системы ПВО СНГ в 2019 году, приоритетные исследования в области противовоздушной обороны, а также ряд других вопросов совершенствования и развития объединенной системы ПВО», - резюмировали в Минобороны РФ.