РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Страны СНГ обсудят развитие объединенной системы ПВО в Минске

CA-NEWS (TJ) - Развитие объединенной системы противовоздушной обороны государств СНГ обсудят на заседании Координационного комитета при совете министров обороны Содружества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«Основные направления совершенствования и развития объединенной системы противовоздушной обороны государств СНГ станут одной из тем обсуждения в ходе проведения 49-го заседания Координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств СНГ, которое пройдет 14 августа в Минске», - сообщили в российском военном ведомстве.

В заседании комитета примут участие делегации от оборонных ведомств России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстан, Таджикистана, Узбекистана, представители объединенного штаба Организации договора о коллективной безопасности, предприятий военно-промышленного комплекса России, руководители базовой организации государств СНГ в области исследования проблем ПВО.

«Участники заседания также обсудят результаты деятельности Координационного комитета в текущем году, особенности и специфику организации и проведения совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки объединенной системы ПВО СНГ в 2019 году, приоритетные исследования в области противовоздушной обороны, а также ряд других вопросов совершенствования и развития объединенной системы ПВО», - резюмировали в Минобороны РФ.

print
  • В Монголии поезд с 329 пассажирами сошел с рельсов
  • В Сурхандарьинской области Узбекистана влюбленные бросились под поезд
  • Президенты Казахстана, России, Азербайджана, Ирана и Туркменистана осмотрели скальную тропу на набережной в Актау
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×