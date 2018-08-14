Муж казахстанки, подозреваемой в мошенничестве в США, переживает за судьбу детей

CA-NEWS (KZ) - Диору Аширову, одну из трех подозреваемых казахстанок в мошенничестве в США, отпустили под подписку о невыезде. Об этом телеканалу ktk.kz рассказал ее супруг.

Трёх казахстанок задержали в Нью-Йорке. По версии ФБР, они и ещё 22 человека распространяли фейковые объявления о продаже раритетных авто и незаконно заработали $4, 5 млн.

Сейчас Фуркат Абраров ищет возможность выехать в Штаты. Вместе с женой он переехал туда в 2012-м, вернуться в Казахстан пришлось по семейным обстоятельствам, - ухаживал за больным отцом.

По словам мужчины, в Америке он работал на СТО, Диора убирала квартиры. О том, что его жену подозревают в крупном мошенничестве, Фуркат узнал из новостей. Но поговорить с супругой не получается и по сей день – женщина находится под домашним арестом, общаться с родственниками ей запрещено.

По данному делу проходят три казахстанки – Диора Аширова, Елена Кудайбергенова и Азиза Джалолова. Муж последней также оказался в списке подозреваемых.

«Ей дали работу, что она, помимо своей работы, взяла эти флаеры, развешивать. Азиза, она из Тараза, соседка. Вот она, по-моему, и предложила. Её муж, по-моему, причастен. И он сам гражданин Азербайджана. И все его друзья, вся шайка через Азизу. Азиза потом вышла на мою жену, предложила эту работу. В общем, они её подставили. Я бы хотел обратиться в МИД для получения визы, чтобы решить с детьми, что будет происходить. Или забирать, или что делать. Чтобы не попали они в детдом», - говорит Фуркат Абраров.