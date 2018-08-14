Казахстанские бизнесмены поставят продукцию в Таджикистан на $19 млн

CA-NEWS (KZ) - Три крупных соглашения на общую сумму $18,8 млн подписано по итогам торгово-экономической миссии казахстанской экспортной продукции Казахстана в Душанбе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на внешнеторговую палату РК.

Миссия была организована внешнеторговой палатой Казахстана в сотрудничестве с торгово-промышленной палатой Республики Таджикистан и Посольством РК. В состав казахстанской делегации вошли 20 крупных товаропроизводителей в области машиностроения, строительства и пищевой промышленности. Таджикская сторона была представлена министерствами транспорта, экономического развития, финансов, промышленности, энергетики и здравоохранения. Из представителей бизнеса приняли участие лизинговые и частные транспортные компании, ряд торговых сетей и другие таджикские фирмы. Подписаны соглашения на поставку 50 машин марки «JAC» ТОО «СарыаркаАвтоПром», а также о предоставлении дилерских полномочий ЗАО «Холдинг Азия Групп Таджикистан» на всю линейку автомобилей марки «JAC» на территории Таджикистана.

«Hyundai Com Trans Kazakhstan» реализовала технику марки «Hyundai» на общую сумму $18 млн. А ТОО «Mega SMART» подписала контракт на $300 тысяч на поставку мебельной продукции в Таджикистан.

Успешно прошли переговоры между АО «Актюбинский рельсобалочный завод» и ГУП «Таджикские железные дороги». Стороны договорились о поставке 6 тонн рельсов в течение этого года.

Представители компаний «Жас-Канат 2006», «Концерн «Цесна-Астык», «Ново-Альджанский мелькомбинат», «DUMAN», «Higer Quazar» и «Тиккурила» посетили крупнейшую торговую сеть Таджикистана «Ашан» и «Пайкар».

Торгово-экономическая миссия продлилась до 12 августа, включив в себя международную универсальную выставку «Таджикистан-2018», где презентованы автомобили казахстанского производства «JAC», в том числе первый электромобиль серийного производства на территории Таможенного союза - JACiEV7S, а также коммерческая техника «Iveco».