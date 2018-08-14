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  14 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Глава ООН приветствовал подписание «исторического» документа о правовом статусе Каспия

CA-NEWS (TM) - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал принятие Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Документ подписали лидеры пяти прикаспийских государств – Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана. Об этом говорится в заявлении, с которым от имени главы ООН выступил его пресс-секретарь, сообщается на сайте организации.

«Этот исторический документ демонстрирует важность регионального сотрудничества, которое необходимо для поддержания международного мира и безопасности», - считает Гутерриш.

По мнению главы ООН, Конвенция станет неоценимым вкладом в дело разрешения многолетних споров между прикаспийскими государствами и важным шагом на пути снижения напряженности в регионе. Генеральный секретарь поздравил пять государств, подписавших Конвенцию, с этим «историческим достижением на пути к региональному сотрудничеству и многосторонним отношениям».

Переговоры о правовом статусе начались после распада Советского Союза, когда вместо двух стран – СССР и Ирана – Каспий стал омывать берега пяти государств.

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