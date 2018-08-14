Рахмон выразил соболезнования Путину в связи с гибелью российских альпинистов

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил соболезнования своему россискому коллеге Владимиру Путину в связи с гибелью трех граждан РФ в результате жесткой посадки вертолета в горах республики, сообщает пресс-служба таджикского лидера.

«Уважаемый Владимир Владимирович, с чувством глубокой скорби восприняли весть о трагической гибели трех граждан Российской Федерации в результате жесткой посадки вертолета с альпинистами в горной местности Республики Таджикистан. Примите, уважаемый Владимир Владимирович, наши искренние соболезнования, прошу вас передать чувства сопереживания и слова поддержки таджикистанцев родным и близким погибших», - говорится в телеграмме соболезнования.

Как подчеркнул Рахмон, правительственная комиссия из числа руководителей соответствующих министерств и ведомств Таджикистана принимает все необходимые меры для установления причин и обстоятельств чрезвычайного происшествия, повлекшего за собой человеческие жертвы.

На борту вертолета находилась группа из 15 альпинистов: 13 россиян, один гражданин Беларуси и один испанец, а также три члена экипажа из Таджикистана. В результате трагедии погибли двое членов экипажа - граждане Таджикистана и трое альпинистов - граждане России, сообщает КЧС. Шестерых российских альпинистов, получивших в результате происшествия тяжелые ранения, доставили в Душанбе и госпитализировали.

В воскресенье вечером с экипажем вертолета не удавалось связаться из-за плохих погодных условий. Три вертолета со спасателями и медработниками вылетели к леднику Фортамбек в 13 августа утром. На место происшествия для эвакуации альпинистов вылетели два российских военных вертолета Ми-8, дислоцированные на российской военной базе в Таджикистане. Связь с альпинистами была восстановлена утром 13 августа, они сообщили свои точные координаты.

Пик Исмоила Сомони - это самая высокая вершина в Таджикистане, а также наивысшая точка бывшего СССР. Высота горы составляет 7495 метров.