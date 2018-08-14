Промышленность в Казахстане выросла на 5,1%

CA-NEWS (KZ) - Промышленность в Казахстане выросла на 5,1%, наибольший вклад в прирост внесли добывающие отрасли. Об этом на заседании в правительстве рассказал министр национальной экономики Тимур Сулейменов, сообщает abctv.kz.

Как отмечают в министерстве, выпуск горнодобывающей промышленности возрос на 5,4%. Движущей силой стали отрасли по добыче нефти – 6,1%, газа – 6,4% и железной руды – 7,4%. Динамика роста обрабатывающей промышленности зафиксирована на уровне 4,9%.

В разрезе обрабатывающих отраслей самый высокий рост показывает машиностроение – 16%. Рост обеспечен за счёт отраслей с более сложными производственными компонентами. Это автомобилестроение – 58,5%, производство электрического оборудования – 47,2% и электронной, оптической продукции – 45,7%, рассказал Сулейменов.

При этом выпуск продукции сельского хозяйства вырос на 3,5%. Устойчивый рост в животноводстве (4,1%) нивелирует сокращение в растениеводстве (минус 0,1%). При этом за счёт увеличения внутреннего и внешнего спроса практически по всем подсекциям животноводства наблюдается повышение выпуска.