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  14 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия увеличивает экспорт руды

CA-NEWS (MNG) - В Монголии 13 августа министерство горнорудной и тяжелой промышленности предоставила отчет об итогах экспорта металлических концентратов, передает Xinhua.

Экспорт медного концентрата за первые 7 месяцев текущего года принес Монголии около $1,1 млрд, что на четверть больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доходы от внешних поставок цинкового концентрата возросли более чем на $20 млн, составив почти $124 млн.

Основными импортерами продукции монгольской горнорудной промышленности являюся соседние страны Россия и Китай. Медь и концентрат молибдена, флюорит, кашемир, шерсть, кожа, одежда, кожаные изделия, мясо являются основными экспортными товарами Монголии.

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