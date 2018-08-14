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  14 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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МЧС Узбекистана и Таджикистана обсудят риски прорыва плотин высокогорных озер

CA-NEWS (UZ) - Первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Узбекистана Абдулла Кулдашев примет участие в совместной коллегии МЧС республики и Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана, которая пройдет с 14 по 15 августа.

Стороны обсудят приоритетные направления сотрудничества в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, сообщили местные СМИ.

«Также в ходе визита планируется проведение совместного научного круглого стола на тему: «Состояние высокогорных прорывоопасных озер и риски возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с прорывом плотин высокогорных озер», с участием представителей МЧС, Академии наук, гидрометеорологических служб двух стран», – сообщили в МЧС Узбекистана.

По итогам визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в марте текущего года в Таджикистан было подписано соглашение между правительствами о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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