«Иди Курбон» в Таджикистане отпразднуют 21 августа

CA-NEWS (TJ) - «Иди Курбон» в Таджикистане в текущем году наступит 21 августа. Об этом «Авеста» сообщил глава Совета Улемов Исламского центра Таджикистана Саидмукаррам Абдукодирзода.

По его словам, праздничный намаз в честь Иди Курбон состоится во всех соборных и пятничных мечетях Таджикистана 21 августа в 6 часов 30 минут утра.

В эти минуты в Исламском центре Таджикистана проходит заседание Совета улемов Таджикистана.

Ранее Комитет по делам религии, упорядочению традиций и обрядов предупредил население о крупных штрафах за щедро накрытые дастарханы в главный мусульманский праздник Иди Курбон.

Как сообщил тогда пресс-секретарь Комитета по делам религии Афшин Муким, в этом году будут проводиться рейды с целью предотвращения повышения цен на рынках в предпраздничные дни.

Главам столичных районов и других ответственных городских структур, совместно с председателями махаллинских комитетов поручается, с учетом количества населения, определить места забоя скота.

Столичному Управлению министерства внутренних дел поручается принять меры по предотвращению забоя скота в Иди Курбон в неопределенных для этого местах.