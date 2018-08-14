«Иди Курбон» в Таджикистане отпразднуют 21 августа

- Таджикистан, общество
- 12:15, 14 августа 2018
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CA-NEWS (TJ) - «Иди Курбон» в Таджикистане в текущем году наступит 21 августа. Об этом «Авеста» сообщил глава Совета Улемов Исламского центра Таджикистана Саидмукаррам Абдукодирзода.
По его словам, праздничный намаз в честь Иди Курбон состоится во всех соборных и пятничных мечетях Таджикистана 21 августа в 6 часов 30 минут утра.
В эти минуты в Исламском центре Таджикистана проходит заседание Совета улемов Таджикистана.
Ранее Комитет по делам религии, упорядочению традиций и обрядов предупредил население о крупных штрафах за щедро накрытые дастарханы в главный мусульманский праздник Иди Курбон.
Как сообщил тогда пресс-секретарь Комитета по делам религии Афшин Муким, в этом году будут проводиться рейды с целью предотвращения повышения цен на рынках в предпраздничные дни.Главам столичных районов и других ответственных городских структур, совместно с председателями махаллинских комитетов поручается, с учетом количества населения, определить места забоя скота.
Столичному Управлению министерства внутренних дел поручается принять меры по предотвращению забоя скота в Иди Курбон в неопределенных для этого местах.