8-летний автоугонщик из Уральска пообещал больше не угонять машины

CA-NEWS (KZ) - В Уральске 13 августа комиссия по делам несовершеннолетних рассматривала дело второклассника Коли, который за неделю угнал 3 автомашины, сообщает портал Мой город. Заседание проходило под председательством и.о акима города Мирболата Нуржанова.

В ходе заседания директор школы, в которой учится мальчик, а также классный руководитель рассказали, что семья у мальчика полная и вполне благополучная.

Как выяснилось, плохое влияние на Колю мог оказать мальчик по имени Никита. Он старше Коли на 4 года и учится в той же школе. По словам директора Гибарат Урынгалиевой, Никита как раз-таки из, так называемой, неблагополучной семьи и вполне мог оказать негативное влияние на Колю.

«Никита мне сказал сесть в машину. Но сам не стал садиться в машину. Я сел и поехал. Я знаю, что сделал нехорошо. Обещаю больше так не делать», - рассказал мальчик.

По итогам комиссии было решено привлечь родителей к административной ответственности по статье 127 КоАП РК «Невыполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей» и в случае повторения подобных ситуаций, комиссия будет ходатайствовать о том, чтобы лишить папу и маму родительских прав.

Колю же решено было полностью оградить от общения со старшеклассниками. Городскому отделу образования было дано задание зачислить мальчика в технический кружок, где он сможет заниматься техникой под присмотром педагогов.

Напомним, 8-летний Николай за неделю угнал три автомашины. Вечером 6 августа мальчик угнал автомобиль «Сузуки». По пути он зацепил «Ладу Гранту». Тогда ребенок рассказал, что угнать авто его подговорил друг. Отец мальчика и вовсе рассказал, что сын сидел дома и учил таблицу умножения.

Далее уже 9 августа Коля совершил очередной угон автомашины марки «Тойота»,которая стояла неподалеку от магазина «Теремок». Следует отметить, что, угнав автомобиль, мальчик врезался в колонну под мостом.

В третий раз он сел за руль автомобиля Hyundai и врезался в бетонные блоки, которые установлены на ремонтируемом участке улицы Штыбы. К счастью, во всех трех случаях никто не пострадал. Однако отцу придется возмещать причиненный материальный ущерб в сумме 1,4 млн тенге ($4 тысячи).

Полицейские заявили что будут проводить мальчику психиатрическую экспертизу, а родителей привлекут к административной ответственности. Директор школы, в которой учится Николай, рассказала, что мальчик занимается на отлично.