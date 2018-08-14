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  14 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане обнаружено 116 подпольных религиозных школ

CA-NEWS (UZ) - С начала года в Узбекистане ликвидировано 116 подпольных религиозных школ — худжра, в которых обучались несовершеннолетние, сообщает телеканал «Узбекистан 24».

По данным передачи «Хужрадаги зулмат» («Мрак в худжре»), преподаватели нелегальных худжрей применяют к несовершеннолетним методы психологического и физического насилия.

Организаторам незаконных религиозных школ предъявлены обвинения по ряду статей Уголовного кодекса, информирует телеканал.

Организаторам подпольных худжр предъявлены обвинения по статьям УК «изготовление или распространение материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку» и «умышленное телесное повреждение».

В передаче также отмечалось, что среди нарушителей были лица, ранее состоявшие в списке членов религиозно-экстремистских течений, из которого были исключены 18 тысяч человек.

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