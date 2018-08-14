Трамп подписал оборонный бюджет США на сумму $716 млрд

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп в понедельник? 13 августа прибыл на военную базу Форт-Драм в штате Нью-Йорк, чтобы выступить перед военными и подписать законопроект о военном бюджете на 2019 год, сообщает «Голос Америки».

«Америка – мирная страна», – подчеркнул Трамп. Но в случае необходимости «мы будем воевать, и мы победим», – сказал он.

Характеризуя новый военный бюджет, президент подчеркнул, что речь идет о крупнейшем повышении расходов на оборону на протяжении десятилетий.

По словам Трампа, оборонный бюджет-2019 даст военным возможность победить в любом конфликте.

По завершении выступления президент подписал законопроект об оборонном бюджете.

Законопроект назван в честь сенатора от штата Аризона Джона Маккейна, который был военнопленным во время войны во Вьетнаме, а ныне возглавляет сенатский Комитет по вооруженным силам.

В соответствии с законопроектом, оборонный бюджет на 2019 год составит $717 млрд. Трамп, как ожидается, представит это как выполнение своего предвыборного обещания. Однако законопроект также воплощает многие приоритеты Маккейна, в том числе жесткий подход к России.

Законопроект также предусматривает выделение 7,6 миллиарда долларов на строительство 77 истребителей F-35, производимых компанией Lockheed Martin.

Как сообщает Reuters, Китай выразил недовольство после подписания оборонного бюджета США на 2019 год.

В Министерстве иностранных дел Китая отметили, что Пекин неоднократно выражал свою позицию по данному вопросу и делал американской стороне представление. «Мы выражаем решительное недовольство в связи с тем, что США, не обращая внимание на протест Китая, приняли и подписали документ», - говорится в сообщении китайского МИДа.