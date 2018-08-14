Трамп подписал оборонный бюджет США на сумму $716 млрд

- Азия и мир, политика
- 12:31, 14 августа 2018
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CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп в понедельник? 13 августа прибыл на военную базу Форт-Драм в штате Нью-Йорк, чтобы выступить перед военными и подписать законопроект о военном бюджете на 2019 год, сообщает «Голос Америки».
«Америка – мирная страна», – подчеркнул Трамп. Но в случае необходимости «мы будем воевать, и мы победим», – сказал он.
Характеризуя новый военный бюджет, президент подчеркнул, что речь идет о крупнейшем повышении расходов на оборону на протяжении десятилетий.
По словам Трампа, оборонный бюджет-2019 даст военным возможность победить в любом конфликте.
По завершении выступления президент подписал законопроект об оборонном бюджете.
Законопроект назван в честь сенатора от штата Аризона Джона Маккейна, который был военнопленным во время войны во Вьетнаме, а ныне возглавляет сенатский Комитет по вооруженным силам.
В соответствии с законопроектом, оборонный бюджет на 2019 год составит $717 млрд. Трамп, как ожидается, представит это как выполнение своего предвыборного обещания. Однако законопроект также воплощает многие приоритеты Маккейна, в том числе жесткий подход к России.
Законопроект также предусматривает выделение 7,6 миллиарда долларов на строительство 77 истребителей F-35, производимых компанией Lockheed Martin.
Как сообщает Reuters, Китай выразил недовольство после подписания оборонного бюджета США на 2019 год.
В Министерстве иностранных дел Китая отметили, что Пекин неоднократно выражал свою позицию по данному вопросу и делал американской стороне представление. «Мы выражаем решительное недовольство в связи с тем, что США, не обращая внимание на протест Китая, приняли и подписали документ», - говорится в сообщении китайского МИДа.