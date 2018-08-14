Министр национальной экономики Казахстана ответил на заявление депутата о девальвации тенге

CA-NEWS (KZ) - Министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов прокомментировал колебания курса тенге, передает Tengrinews.kz.

В кулуарах правительства министра нацэкономики спросили, можно ли называть ситуацию с колебанием курса «ползучей» девальвацией. Отметим, накануне именно такую оценку происходящему дал депутат Мажилиса Аманжан Жамалов.

«Девальвация - по терминам можно спорить. Девальвация в том понимании, как мы привыкли, это резкое, одномоментное изменение курса тенге. В целом, как сегодня на заседании правительства отметил представитель Нацбанка, тенге сегодня обесценился на 4,3% с начала года. С точки зрения того, что это влияет на нашу макроэкономическую стабильность, это имеет пока достаточно сдержанный эффект», - заявил министр нацэкономики Тимур Сулейменов.

Он также ответил на вопрос, будут ли вноситься корректировки в бюджет в связи с колебанием курса тенге.

«Угроз для исполнения бюджетных программ мы не видим. На данный момент уточнение бюджета, которое у нас бывает осенью, оно производится не только в связи с макроэкономическими факторами, но и зависит от исполнения бюджета, от хода развития экономики в целом. Пока мы делаем оценку, каким образом движется наша экономика, как исполняется государственная программа, какая ситуация в отраслях по областям. В зависимости от этой комплексной оценки мы решим, стоит ли делать уточнение или нет. Одного изменения курса для уточнения бюджета недостаточно», - сказал министр национальной экономики.

«Пока влияния на нашу продовольственную корзину мы не ощущаем», - заключил Тимур Сулейменов.