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  14 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Около ста спецназовцев пропали без вести в Центральной Афганистане

CA-NEWS (CA) - Около ста спецназовцев Афганистана пропали без вести в районе Аджристан провинции Газни на востоке страны за минувшие два дня. Об этом сообщил в понедельник, 13 августа местный телеканал Tolonews.

По данным телеканала, многие из них были убиты в районе, а другие пропали без вести. В свою очередь, министр обороны Афганистана Тарик Шах Бахрами опроверг эту информацию на пресс-конференции заявив, что около 35 военнослужащих отступили в провинцию Дайкунди, остальные отправились в соседние провинции.

Ранее сообщалось, что правительство Афганистана направило 1 тысячу бойцов спецназа и 400 бронемашин в город Газни на востоке страны, где погибли 103 человека в результате столкновения боевиков радикального движения «Талибан» с правительственными силами.

В пятницу, 9 августа талибы начали штурм города Газни в центральной части Афганистана. Автомагистраль Кабул-Газни в связи с ожесточенными столкновениями между правительственными силами и боевиками была перекрыта. По последним данным в результате боевых действий погибли по меньшей мере 103 человека, 133 получили ранения.

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