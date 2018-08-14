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  14 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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ВБ: 80% наличности в Таджикистане находится на руках у населения

CA-NEWS (TJ) - 20% из общего объема денежной массы в Таджикистане хранятся в банках и финансовых организациях, остальные 80% народ предпочитает по старинке хранить дома «под подушкой».

Всемирный банк в своем недавнем исследовании об экономической ситуации в Таджикистане отмечает, что 80% денежной наличности находится вне финансовой системы страны.

«Это говорит о том, что население предпочитает хранить деньги при себе нежели в банках, а также о низкой степени доверия населения к сохранности своих сбережений в банках, особенно в условиях кризиса», - подчеркивается в исследовании.

Особенность Таджикистана в том, что экономика страны в большей степени зависит от денежных переводов трудовых мигрантов. Среди государств мира немало стран с такой особенностью экономики, - отмечают авторы доклада. Экономистов Всемирного банка удивило и малое количество вкладов населения в банковской системе.

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