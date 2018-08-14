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  14 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Премьер-министр Казахстана дал оценку деятельности министерства по инвестициям и развитию и министерства энергетики

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане премьер-министр Бакытжан Сагинтаев дал оценку взаимодействию министерства по инвестициям и развитию РК и министерства энергетики РК с регионами, передает МИА «Казинформ».

«Те же низкие показатели, те же цифры из месяца в месяц. Других отраслей это не касается, Министерство по инвестициям и развитию и Министерство энергетики должны обратить на это внимание. Регионы должны принять меры для достижения необходимых показателей. Глава государства поставил перед нами задачу - минимум 4% для всех регионов ежемесячно», - сказал премьер на заседании.

По его словам, сферы строительства и производства не показывают должного роста.

«Как показывают статистические данные, рост составил 4%, в заданном режиме. Нам нужно продолжать в таком же темпе. Как мы видим из отчетов, для достижения этих показателей нужно, чтобы министерства и регионы работали совместно. Как доложили сегодня руководители областей, особенно все, что связано со строительством и с производством - одни и те же разговоры, изменений нет. То есть, если мы будем зависеть от одного производства или от одного предприятия, нужно заранее прогнозировать и анализировать. Такого анализа нет», - отметил Б. Сагинтаев.

Также премьер остался недоволен темпами освоения бюджетных средств.

«Для обеспечения роста экономики в областях, для решения поставленных Главой государства задач, центральным и местным исполнительным органам необходимо усилить системные меры. Есть средства, которые не осваиваются - они тормозят наш рост и наш подъем экономики. Если в сентябре будем опять пересматривать бюджет, то неосвоенные средства будут опять перераспределены или будут подвергнуты анализу», - заключил глава правительства.

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