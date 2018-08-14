В Узбекистане преподаватель подпольной религиозной школы до смерти избил 6-летнего ученика

CA-NEWS (UZ) - Сырдарьинский областной суд по уголовным делам приговорил преподавателя подпольной религиозной школы Шерали Ибодова, применившего физическую силу против 6-летнего ученика, который скончался в прошлом году в результате нанесенных им тяжких телесных повреждений, к семи годам лишения свободы.

Суд признал Шерали Ибодова виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 104 («Умышленное тяжкое телесное повреждение») Уголовного кодекса Узбекистана, передает centralasian.org.

Отбывающий в настоящее время наказание осужденный Шерали Ибодов открыл подпольную худжру (так называемая малая медресе – Ред.), относящуюся религиозному течению «Тарикат», и регулярно применял физическую силу в отношении своих учеников.

"В ходе состоявшегося в прошлом месяце суда подтвердилась информация о том, что 6-летний ученик Ибодова скончался в результате нанесенных им тяжких телесных повреждений," – сообщил представитель пресс-службы суда.

​Накануне на телеканале «Узбекистан 24» был показан фильм «Мрак в худжре» («Хужрадаги зулмат»), в котором сообщается, что в первом полугодии 2018 года в Узбекистане было ликвидировано 116 подпольных худжр, в которых, в основном, обучались несовершеннолетние дети. В прошлом году в республике было обнаружено 33 таких нелегальных школ.