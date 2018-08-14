Туркменские мигранты в Турции рассказали как обвал лиры сказывается на них

CA-NEWS (TM) - Десятки граждан Туркменистана ежедневно осаждают туркменское консульство в Стамбуле. Несмотря на высокую инфляцию и обесценивание турецкой лиры, поток туркменских трудовых мигрантов сюда не иссякает. Невзирая на подобный оптимизм, экономические проблемы Турции все же сказываются на доходах туркменских мигрантов: цены на жилье и питание растут, а получаемые ими лиры медленно превращаются в фантики, сообщает корреспондент издания «Альтернативные новости Туркменистана» Мердана Байгельдыева.

Каждый день сюда, в район Ешилкёй, где и располагается консульство Туркменистана, наши соотечественники приходят за различными справками: о семейном положении (незамужестве), об отсутствии судимости и т.д. Все эти документы необходимы для вступления в брак с гражданами Турции либо для оформления вида на жительства и разрешения на работу.

На фоне увеличения числа мигрантов из Центральной Азии в последние месяцы власти Турции ужесточили процедуру продления вида на жительства и оформления разрешения на работу для иностранцев. Например, значительно расширился список необходимых документов. Так, помимо прочего, для продления рабочей визы местные власти снова стали требовать выписку из банка: на счету у заявителя должно быть не менее шести тысяч долларов.

Хорошей зарплатой у «легальных» соотечественников в нынешнее кризисное время считается 500-550 долларов. Зарплату они получают в лирах. Сегодня турецкая валюта, по отношению к американской, находится на историческом минимуме, оцениваясь в 6,5 лир за 1 доллар. Еще в апреле доллар стоил 4 лиры. Туркменские трудовые мигранты, в пересчете на твердую валюту, стали получать меньше, соответственно, они меньше отправляют родным в Туркменистан.

«Сравните: моя зарплата в 2000 лир в марте-апреле стоила 500 долларов, а сейчас — $307. Весной я каждый месяц отправляла своим детям в Туркменабад до $200, а сейчас могу послать такую же сумму раз в 2-3 месяца», — говорит Наргиза. У нее двое детей школьного возраста, которых сейчас нужно готовить к новому учебному году.

Наргиза живет и работает в Турции легально уже 4 года, ухаживает за престарелой парой в районе Султанбейли. Имея на руках диплом медучилища, найти работу по специальности и без взяток у себя в стране Наргиза так и не смогла. Ее нынешние условия работы, по сравнению с другими соотечественниками в Турции, неплохие, — проживание и питание в доме за счет детей престарелой пары. Им она по назначению врача делает уколы и ставит капельницы, готовит еду, делает уборку в доме. Своих детей она не видела уже полтора года.

«Поверьте, лучше так, чем сидеть без работы. А с детьми и родителями ежедневно общаемся по IMO [популярный в Туркменистане сервис для переписки и звонков – ред.]», — говорит она, добавив, что надеется навестить детей после нового года.

Тяжелее приходится нелегальным туркменским мигрантам, а их в Турции — большинство. В лучшем случае, они получают 1400-1600 лир в месяц ($215-246). Недобросовестные работодатели прекрасно понимают шаткость их положения, поэтому могут не платить им по 2-3 месяца, а когда работники начинают требовать свое, хозяева, угрожая сдать их полиции, вынуждают людей добровольно оставлять работу и отказываться от финансовых претензий.

«Скажу грубо, конечно, но мы здесь на правах рабов, — говорит молодой человек из Дашогузского велаята по имени Дадиш. – Никаких гарантий оплаты, никакой медицинской страховки. Ответ работодателя один: не устраивает – катись к себе домой! Болеешь ты, дети дома голодают, жить не на что – их [нанимателей на работу] это не волнует». Собеседник АНТ за два неполных года уже сменил четыре места работы. Хочется плюнуть и уехать домой, говорит, но осознание того, что в Туркменистане ситуация еще хуже, заставляет стиснуть зубы и искать новые возможности. В Турции их все же больше, чем на родине.

Чтобы сэкономить, туркменские нелегальные мигранты снимают 1-2 комнатные квартиры по 5 и более человек. Средняя цена 2-комнатной — 1200-1500 лир в месяц, и чтобы оплатить аренду, съемщики значительно урезают в питании. Они, как могут, входят в положение своих товарищей, если те не в состоянии вовремя внести свою часть за аренду или скинуться на питание.