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  14 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Россия и Беларусь договорились отменить роуминг между странами

CA-NEWS (CA) - Министерство связи и информатизации Беларуси и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России на совместном заседании в Смоленске рассмотрели план действий по дальнейшей проработке вопроса отмены роуминга на территории Союзного государства. Об этом сообщили «Белта» в Минсвязи Беларуси.

«Отраслевые министерства нацелены на конструктивное взаимодействие белорусских и российских операторов электросвязи для решения этого вопроса. Один из способов решения поставленной задачи - гармонизация тарифов на роуминг. Планируется, что дальнейшая работа будет проводиться по плану действий, одобренному совместной коллегией и закрепленному в дорожной карте», - отметили в белорусском министерстве.

Ожидается, что положительным результатом работы станет снижение тарифов на услуги связи в роуминге для абонентов, экономия средств потребителей, увеличение деловой и туристической активности, добавили в министерстве.

В сентябре 2017 года глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев заявил, что международный роуминг для стран - членов ЕАЭС могут отменить в течение двух-трех лет.

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