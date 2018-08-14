В Кыргызстане возбуждено уголовное дело по факту контрабандного ввоза медикаментов из Таджикистана

CA-NEWS (TJ) - В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий ГКНБ пресек контрабандный ввоз медикаментов из Республики Таджикистан.

Как сообщает пресс-служба комитета, 5 августа 2018 года на территории с.Кызыл-Жол Баткенского района задержан бус марки «Мерседес-Бенц Спринтер-311» под управлением «М.А.», 1953г.р., уроженца Лейлекского района Баткенской области. В ходе осмотра автотранспортного средства выявлены медикаменты в количестве 46 упаковок, в частности: 5 тыс. пачек – стрептоцида и 1 тыс. 100 пачек – линкомицина, 400 пачек амарила – неизвестного происхождения.

В ходе проведенных мероприятий установлено, что задержанный груз контрабандным путем был ввезен на территорию Кыргызской Республики из Республики Таджикистан без уплаты таможенных пошлин и без соответствующей сертифицировании в органах МЗ КР.

13 августа 2018 года по данному факту следственными органами ГКНБ КР возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренного ст. 204 ч.1 (контрабанда) УК КР.

Ведется следствие.