В Таджикистане с 1 сентября до 15% повысят зарплаты, стипендии, пенсии и пособия

CA-NEWS (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во вторник, 14 августа подписал указ о повышении зарплат, стипендий, пенсий и пособий, сообщает пресс-служба главы государства.

«Указ «О мерах по усилению уровня социальной защищённости населения и увеличению действующих должностных окладов государственных служащих, работников бюджетных учреждений, организаций, размеров пенсий и стипендий» подписан в целях повышения уровня благосостояния и обеспечения социальной защищённости населения», - отмечает пресс-служба ведомства

С 1 сентября текущего года увеличиваются должностные оклады работников организаций и учреждений сферы образования, науки, культуры, социальной защиты, реальных отраслей экономики и работников других учреждений и организаций, финансируемых из государственного бюджета, а также учреждений и организаций, заработная плата которых приравнена к заработной плате государственных служащих, на 15%.

Также на 15% увеличится заработная плата работников учреждений отрасли здравоохранения, размер базисной заработной платы для расчёта должностного оклада работников сферы здравоохранения устанавливается в сумме 265 сомони ($28,1).

Размер базового оклада в качестве основы тарифных коэффициентов для государственных служащих административных должностей высшей, первой, второй, третьей, четвертой категорий государственной службы органов государственного управления, местных исполнительных органов государственной власти и органов самоуправления посёлков и дехотов устанавливается в сумме 540 сомони ($57,3) и для административных должностей пятой, шестой, седьмой категорий государственной службы перечисленных органов в сумме 600 сомони ($63, 6).

Военнослужащим должностные оклады увеличены на 10%, а стипендии студентам — на 15%.

Минимальная пенсия с 1 сентября 2018 года будет составлять 180 сомони (около 19,1 доллара).