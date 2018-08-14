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  14 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Родившей в Турции казахстанке не отдают дочь без оплаченного счета

CA-NEWS (KZ) - В министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали, почему казахстанке, родившей раньше срока в Турции, не отдают ребенка, передает Tengrinews.kz.

«Гражданка после родов покинула Турцию и оставила своего ребенка в местной клинике. В связи с тем что ребенок родился раньше срока, он нуждается в специальном дорогостоящем уходе. По словам турецких врачей, родители ребенка написали письменное заявление, что отказываются от лечения ребенка, не оставив никаких контактов, ушли из клиники», - прокомментировали в пресс-службе МИД РК.

По данным ведомства, родители ребенка уже в Казахстане обратились в консульство Турции в Алматы с просьбой выдать им справку о смерти ребенка. Однако клиника проинформировала казахстанских консулов в Турции и те нашли мать.

«В настоящее время ребенок находится в той же клинике, с ним все хорошо, только он нуждается в специальном уходе. Его можно забрать в Казахстан, но родителям необходимо оплатить услуги клиники. Мы готовы оказать содействие родителям этого ребенка в оформлении всех необходимых документов и обеспечить сопровождение нашего консула при всех встречах с руководством клиники», - уточнили в министерстве.

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