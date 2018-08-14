В Алматы суд решил вернуть в колонию осужденного по делу о смертельной драке возле бара «Чукотка»

CA-NEWS (KZ) - По жалобе брата погибшего во время драки в баре «Чукотка» в Алматы Даулета Мураткалиева на постановление о замене наказания осуждённому Александру Кузнецову в Талдыкоргане прошёл судебный процесс, сообщает informburo.kz.

Брат погибшего просил оставить осуждённого в колонии. Алматинский областной суд согласился с жалобой. Александра Кузнецова в ближайшее время вернут в колонию.

Самого Кузнецова в суде не было. По словам его адвоката Алмы Мусиной, он на больничном.

Адвокат потерпевшей стороны Раушан Бисенова сообщила суду, что требует отмены постановления Капшагайского районного суда и перечислила многочисленные нарушения.

«Я не согласен с тем, что заседание прошло без меня, не согласен с отзывами адвоката Мусиной. Кузнецов не перевоспитался. Он не должен быть на свободе. Он над нами смеётся, смеялся над моими руками скрипача. После выхода из тюрьмы даёт всем интервью. Не раскаялся, не просил прощения. Я полностью не согласен и требую отметить», – сказал брат погибшего Даулет Мураткалиев.

«Была попытка примирения. У него третья положительная степень осуждённого. Все документы были истребованы из колонии. В колонии вёл активную жизнь, там организовал секции, улучшил работу колонии. Кузнецов имеет медицинское образование, все дипломы имеются, не доверять колонии нет основания. Материальный ущерб не был взыскан, но это не вина Кузнецова, потому что не было иска о материальном вреде. Сторона не предъявила доказательства, значит, постановление не подлежит отмене. Суд дал ему право обжаловать. Но он суду никаких доказательств не предъявил», - говорит адвокат Кузнецова Алма Мусина.

Выслушав все стороны, судья Канат Жантасов постановил вернуть Александра Кузнецова в колонию для отбытия оставшегося срока лишения свободы.

Напомним, что в драке у бара «Чукотка» погиб 36-летний Сырым Мураткалиев. Трагедия случилась в ночь с 6 на 7 марта 2015 года. Задержанный А.Кузнецов рассказал, что к нему в клубе подошли двое мужчин и во время разговора завязалась перепалка. Охрана клуба вывела всех троих на улицу, где произошла драка, в результате которой Мураткалиев упал, ударился головой и умер.