ГУВД Ташкента начало проверку из-за разборок с мачете между водителями

CA-NEWS (UZ) - В Сети распространилось видео, где неизвестные, угрожая мачете, насильно затолкнули в машину мужчину и увезли его в неизвестном направлении. Видео инцидента опубликовало издание Kun.uz.

Как сообщается в комментариях к видео, дорожный инцидент произошел на массиве Каракамыш Алмазарского района Ташкента.

На кадрах видно, что инцидент произошел между группой молодых людей в результате ДТП с участием «Спарка» и «Жигули». Также на кадрах видно, что в руках одного из участников инцидента мачете.

По данным узбекских сми, ГУВД столицы сообщило, что личности всех участников инцидента установлены, часть из них на данный момент задержана и дает показания по произошедшему. «Ведется доследственная проверка, по итогам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела», - говорится в сообщении.