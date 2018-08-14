В Павлодарской области появился «Идеальный суд»

CA-NEWS (KZ) - Теперь жителям поселка Майкаин Баянаульского района не надо ехать в райцентр на судебный процесс, поучаствовать в нем можно в режиме онлайн, передает pavlodarnews.kz.

Проект «Идеальный суд» запустили в рамках программы Верховного суда «7 камней правосудия» по инициативе председателя районного суда Дулата Салатова. Как сообщили в пресс-службе областного суда, в Баянаульском районе между судом, прокуратурой, полицией и акиматом поселка Майкаин заключен четырехсторонний меморандум об открытии зала, предназначенного для проведения судебных заседаний с помощью с помощью видеоконференцсвязи.

Помещение для зала предоставлено акиматом поселка. Как отмечают местные жители, благодаря новшеству отпала необходимость ехать в районный центр, расположенный в 80 километрах, затрачивая при этом время и средства на поездку.

«Поселок Майкаин, где проживает 11 тысяч человек - самый большой населенный пункт на территории Баянаульского района», - поясняют в пресс-службе суда. - «Для сравнения - население райцентра - села Баянаул оставляет 6 тысяч человек. К Майкаинскому поселковому округу относятся сам поселок Майкаин, селоУшкулун. Согласно статистическим данным, приблизительно до 40% правонарушений совершаются именно в этом населенном пункте, такой же процент составляет количество поступающих в суд исков».

В первый день запуска проекта рассмотрено одно дело об административном правонарушении, совершенное в сфере семейно-бытовых отношений.