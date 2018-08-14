Посол Туркменистана в Грузии рассказал об авторалли мирового масштаба, который пройдет в стране

CA-NEWS (TM) - В этом году в Туркменистане пройдет знаменательное событие в мире спорта - автомобильное ралли «Амуль-Хазар 2018», об этом грузинским журналистам рассказал чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Грузии Довлетмурат Муратов на специальном брифинге, сообщает «Sputnik Грузия».

В данный момент в Туркменистане идет активная подготовка к предстоящему международному авторалли. Гонка в Туркменистане состоится с 11 по 15 сентября 2018 года по маршруту Амуль-Хазар. К участию допускаются легковые автомобили, грузовые автомобили и квадроциклы.

«Предстоящее ралли является не только традиционным спортивным событием, но и символом приверженности Туркменистана активной политике в сфере развития международных транзитных транспортных коридоров и созданию новых путей. Сегодня Туркменистан становится важным транспортным узлом региона, превращается в крупнейший международный логистический центр благодаря выгодному географическому положению», - подчеркнул посол.

По словам Муратова, именно через Туркменистан проходил Великий Шелковый путь, и сегодня страна готова делать ставку на свой транзитный потенциал, в чем очень схожа с Грузией.

«Президент Туркменистана не только выдвинул идею проведения этого состязания, но и лично патронирует ее, воплощая в жизнь, начиная от организационных вопросов до практических действий. Хочу отметить, что глава государства даже сам как пилот спортивного внедорожника опробовал недавно эту трассу в феврале текущего года», - отметил дипломат.

Муратов поведал журналистам, что президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов сам спроектировал внедорожник, они вместе с сыном его собрали и опробовали. «Есть такая информация, что сам президент может принять участие в этой автогонке», - сказал посол.

По словам посла, Грузия не примет участие в мероприятии, однако свое участие уже подтвердили Казахстан, Узбекистан, Таджикистан.