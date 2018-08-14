Обвиняемый в убийстве матери и деда житель Шымкента предстал перед судом

CA-NEWS (KZ) - В уголовном специализированном суде Шымкента под председательством судьи Абинура Карабаева началось главное судебное разбирательство в отношении 24-летнего Райымбека Р., обвиняемого в жестоком убийстве своей матери и деда, передает NUR.KZ.

Как следует из обвинительного заключения, зачитанного прокурором Ерланом Токсанбаевым, в ночь на 3 апреля подсудимый Райымбек, находясь дома, поссорился со своими ближайшими родственниками — дедом и матерью. Поводом послужил долг подсудимого, образовавшийся в результате проигрыша в азартные игры.

70-летний дед начал упрекать внука, что вызвало бурную реакцию со стороны молодого человека. Схватив нож, тот принялся наносить многочисленные удары прародителю.

Мать попыталась заступиться и остановить сына. Однако сама подверглась столь же жестокой атаке. В результате и женщина, и ее отец скончались на месте.

Еще на стадии досудебного следствия полиция официально сообщила, что задержанный молодой человек признался в совершенном. Однако на суде Райымбек полностью отказался от данных ранее показаний и вины своей категорически не признал.

По его показаниям, он в тот день утром пришел домой. И там нашел окровавленные тела своих родных. Пытаясь оказать им помощь, он испачкался в крови. Затем домой пришла его тетя, которая и вызвала полицию.

Полиция сразу забрала Райымбека, и впоследствии применила к нему недозволенные методы дознания, чем вынудила его совершить признание.

Слова подсудимого подтверждает и тетя, которая представляет сторону пострадавших, но при этом уверена в невиновности племянника.

По версии родственников, к преступлению могли быть причастны некие лица, которым Райымбек задолжал деньги. Они якобы даже угрожали Райымбеку. Кроме того, по сообщению родственников, из дома пропал телевизор. Заметили пропажу только после похорон и поминок. Но в полиции кражу телевизора оформили как отдельный эпизод, к убийству отношения не имеющий.

Родственники требуют объективного разбирательства. Судебное следствие продолжается.