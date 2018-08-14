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  14 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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АБР выделит Таджикистану $300 млн на развитие транспорта и энергетики

CA-NEWS (TJ) - Свыше $300 млн планирует выделит Азиатский банк развития (АБР) Таджикистану на период 2019-2021 годы. Об этом сообщил накануне на встрече с журналистами в Душанбе вице-президент АБР Венкай Жанг (Wencai Zhang), сообщает «Авеста».

По его словам, готовится новый операционный план на следующие три года (2019-2021гг), где банк планирует предоставить республике свыше $300 млн финансовой помощи.

Эти средства будут направлены на реализацию проектов по реабилитации ключевых транспортных коридоров, поддержки реформ энергетической отрасли и улучшению энергетической инфраструктуры, развитие финансового сектора.

В число поддерживаемых отраслей также входит реализация проектов по улучшению трудовых навыков, усовершенствованию инвестиционного климата, повышению продовольственной безопасности, развитию услуг здравоохранения и проект по выработке устойчивости к изменению климата.

Венкай Жанг также отметил, что начиная с 1998 года АБР выделил Таджикистану свыше $1,6 млн, более $1,1 млрд из которых составляют грантовые средства, остальные – льготные кредиты.

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