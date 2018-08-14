Видео горящего газопровода в Алматинской области появилось в сети

CA-NEWS (KZ) - Газопровод загорелся в Алматинской области, передает Tengrinews.kz. ЧП произошло в селе Туздыбастау Талгарского района.

13 августа в 23.17 часов поступило сообщение о том, что в результате наезда грузового автомобиля произошло повреждение газопровода с дальнейшим воспламенением газа.

«В 23.55 силами ТОО «Жетысу газ» горение ликвидировано, на место также выезжали девять сотрудников ДЧС области. Горение не распространено на другие объекты», - сообщили в ДЧС Алматинской области.

Видео появилось в социальных сетях. «Водитель фуры не рассчитал высоту газовой трубы и потащил за собой. Остальные трубы в окраине рухнули как домино. Повреждены электропроводы. Работают пожарные», - сообщил автор видео.