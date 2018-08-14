ООН: В Сирии и Ираке находятся до 30 тыс. боевиков ИГ в том числе из Центральной Азии

CA-NEWS (CA) - От 20 до 30 тысяч террористов группировки «Исламское государство» все еще присутствуют в Сирии и Ираке, несмотря на разгром группировки и почти полное прекращение пополнения ее рядов со стороны иностранных боевиков. Об этом говорится в докладе специалистов по контролю за исполнением санкций ООН.

В ходе боевых действий в Сирии и Ираке многие боевики ИГИЛ и их лидеры были убиты. Несколько тысяч террористов арестованы. Многие игиловцы покинули зону конфликта. При этом во многих странах мира растут угрозы, исходящие от боевиков «Аль-Каиды».

Его авторы отмечают, что, потеряв территории, ИГИЛ меняет роль квази-государственной структуры» на «тайную сеть» и занимается ее укреплением. Несмотря на потери «халифата», коллективная дисциплина ИГИЛ не пострадала. Лидер террористов Абу Бакр аль-Багдади был ранен, но он по-прежнему находится «у руля». На востоке Сирии работает информационное агентство ИГИЛ «Амак». Финансовые резервы ИГИЛ сократились, но не иссякли. Предполагается, что их общий объем - нескольких сотен миллионов долларов США. Деятельность, связанная с добычей и продажей нефти, остается одним из основных источников денежных поступлений. ИГИЛ вкладывает средства в строительные и валютообменные компании, а также в сферу недвижимости, включая гостиницы.

В целом приток иностранных боевиков-террористов в ИГИЛ в Ирак и Сирию приостановился. Серьезной проблемой остается их возвращение на родину. По данным доклада, растет число боевиков, возвращающихся из Сирии и Ирака в Афганистан. Поступила информация, что в настоящее время до 1 тыс. боевиков, в том числе граждан России и стран Центральной Азии, находятся на пути в Афганистан, где, предположительно, уже насчитывается 750 бывших бойцов родом из стран Центральной Азии, главным образом, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Многие боевики смешиваются с местными жителями и живут среди них.

Через социальные сети ИГИЛ по-прежнему призывает своих сторонников совершать нападения в странах Европы. Авторы доклада отмечают что особый интерес игиловцы проявляли к Чемпионату мира по футболу 2018, но террористам не удалось реализовать свои преступные замыслы. Авторы нового доклада сообщают о росте радикализации в европейских тюрьмах, а также о том, что ИГИЛ через интернет распространяет информацию о различных методах нападений, разрабатывает инструкции по созданию взрывных устройств и поясов со взрывчаткой.

Говоря об укреплении глобальной сети «Аль-Каиды», авторы доклада, со ссылкой на «некоторые государства», отмечают, что в долгосрочной перспективе «Аль-Каида» представляет более серьезную угрозу международной безопасности, чем ИГИЛ.

Доклад подготовлен Группой по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями в отношении «Исламского государства Ирака и Леванта» (ИГИЛ), «Аль-Каиды» и связанным с ними лицам.