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  14 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане рассказали, что силовики пристально следят за ситуацией на границе с Афганистаном
Предыстория: Талибы третьи сутки продолжают штурмовать столицу центральной части Афганистана

CA-NEWS (TJ) - Ситуация на таджикско-афганской границе остается быть стабильной. Об этом «Авеста» сообщили в пресс-центре пограничных войск Госкомитета национальной безопасности Таджикистана.

По словам собеседника, после обострения ситуации в связи с активизацией боевиков движения «Талибан» в провинции Тахор Афганистана, граничащего с Таджикистаном, никаких незаконных попыток нарушения или переход государственной границы не зафиксировано.

«Ситуация на государственной границе в указанном районе спокойная, находится под пристальным вниманием руководства пограничных войск страны. Сил для охраны данного участка госграницы достаточно, и нет нужды для отправки дополнительных силы в этот район», - подчеркнул источник.

В пресс-центре погранвойск также отметили, что таджикская сторона пристально следит за происходящими на сопредельной территории событиями.

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