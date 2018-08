Врезавшегося в ограду парламента в Лондоне подозревают в терроризме

CA-NEWS (CA) - Водитель автомобиля, который врезался утром во вторник в ограду Вестминстерского дворца, где проходят заседания британского парламента, подозревается в преступлении террористического характера, заявила полиция Лондона, сообщает Би-би-си.

Мужчина, управлявший серебристым автомобилем Ford Fiesta, наехал на прохожих и велосипедистов в центре Лондона. Он был задержан полицией вскоре после инцидента и сейчас остается под стражей.

Водителю Ford Fiesta, по данным полиции, 25-30 лет. В момент наезда на прохожих в автомобиле, кроме него, больше никого не было.

"Водитель машины задержан полицейскими на месте происшествия. Несколько прохожих пострадали", - сообщил Скотланд-Ярд. Точных сведений о количестве пострадавших и их состоянии пока нет, но в полиции утверждают, что их жизни ничего не угрожает.

По каким причинам водитель врезался в ограду у здания парламента, также не сообщается. В полиции сразу отметили, что пока нельзя с уверенностью сказать, был ли этот инцидент связан с терроризмом. Тем не менее, расследование ведет контртеррористическое подразделение полиции.

"Все мои мысли - с теми, кто пострадал в результате инцидента в Вестминстере. И я благодарю чрезвычайные службы за незамедлительные и смелые действия", - сказала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на очевидцев, инцидент произошел около 7:30 утра по местному времени (9:30 по Москве). Прохожие видели, как автомобиль серебристого цвета врезался в ограду, и слышали громкий удар.

На место событий прибыли вооруженные полицейские, вытащили водителя из автомобиля и увели его. По данным газеты, полиция расследует происшествие как серьезный дорожно-транспортный инцидент.

Корреспондент Euronews Винсент Макавини опубликовал в "Твиттере" видео с места поисшествия после того, как туда начали прибывать полицейские.

Breaking: Big armed police response to car which has cashed into Parliament barriers we are now being moved back pic.twitter.com/rYAqExq6rn