В Афганистане спустя пять дней боев военные выбили талибов из города Газни

CA-NEWS (CA) - Власти Афганистана заявили во вторник, что силам безопасности после пяти дней ожесточенных боев удалось выбить боевиков «Талибан» из города Газни - столицы одноименной афганской провинции в 75 км к юго-западу от Кабула, сообщает Associated Press. Это же информацию в Twitter подтверждает афганский телеканал 1TV.

В результате продолжительных боев за столицу одноименной провинции погибли сотни афганских военнослужащих, террористы потеряли убитыми свыше 200 боевиков.

По данным агентства, в настоящий момент операция по зачистке от талибов ведется в пригородах Газни.

В результате погибли 113 афганских военных, 190 человек погибли, в том числе 50 военных. В ООН заявили о 150 жертвах среди гражданского населения.

В то же время представитель талибов Забиулла Муджахид опровергает информацию о том, что бойцов движения выбили из Газни и заявляет, что в городе происходят единичные перестрелки.

Напомним, в пятницу афганские СМИ сообщили о начале штурма города Газни талибами.

Газни, административный центр одноименной провинции, расположен на основной магистрали, соединяющей два крупнейших города Афганистана – Кабул и Кандагар.