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  15 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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10 солдат пострадали при взрыве неизвестного вещества на полигоне «Казахстан»

CA-NEWS (KZ) - 10 военнослужащих пострадали при детонации неизвестного предмета на полигоне «Казахстан», сообщается на сайте министерства обороны РК.

Министерство отмечает самоотверженные действияя сержанта М. Ахметова, который после детонации неустановленного предмета, несмотря на полученную травму, самостоятельно управляя около трех километров камазом, своевременно доложил об обстоятелъстах произошедшего командованию лагерного сбора.

В результате чего, девяти сослуживцам военнослужащего оперативно оказана первая необходимая медицинская помощь врачами в полевых условиях. Детонация неустановленного предмета произошла 14 августа т.г. на учебном полигоне «Қазақстан» при подготовке мишенного поля.

В настоящее время состояние здоровья военнослужащих стабильное, им оказывается дальнейшая квалифицированная медицинская помощь. По данному факту ведется расследование.

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