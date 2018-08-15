РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Казахстанских водителей избавят от бумажного страхового полиса

CA-NEWS (KZ) - С 1 января 2019 года клиенты страховых организаций смогут заключать договоры страхования в электронной форме с использованием интернет-ресурсов и оформить страховой полис в электронной форме. Возможность заключения электронной формы договора вводится по всем видам обязательного и добровольного страхования. Об этом сообщили в Национальном банке РК, передает Zakon.kz.

С введением онлайн-страхования исключается обращение бумажных полисов по договорам обязательного страхования. Факт заключения договора страхования будет проверяться путем направления запроса в единую базу данных по страхованию. Автовладельцам не нужно будет предъявлять сотрудникам административной полиции страховой полис.

Введение онлайн-страхования позволит удешевить стоимость страхования для населения и бизнеса, заключать договоры напрямую через интернет-ресурсы страховых компаний без посещения офиса или участия посредников, а также ускорит получение страховых выплат.

Страховые компании вправе предоставить скидку до 10% при заключении договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств в электронной форме.

print
  • В Туркменистане будет построен отель стоимостью $300 млн, - СМИ
  • В Монголии политическим партиям вручили сертификаты на право участия в дополнительных парламентских выборах
  • АБР выделит Таджикистану $300 млн на развитие транспорта и энергетики
    • Комментарии
    Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
    Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×