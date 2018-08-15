Мужским парикмахерам в Ашхабаде запретили красить волосы своим клиентам

CA-NEWS (TM) - Салонам красоты и мужским парикмахерским в Ашхабаде запретили производить окрашивание волос своим клиентам, а также популярное среди молодежи выбривание различных рисунков на голове. Об этом сообщают корреспонденты радио «Азатлык» столице Туркменистана.

«Сотрудник одного из «элитных» салонов красоты, рассказал, что к ним приходили сотрудники городской прокуратуры, а их начальницу вызвали в прокуратуру отдельно. Темой бесед с парикмахерами стал запрет на покраску волос для мужчин, юношей и подростков, а также выбривание различных рисунков на голове. Как водится, никаких письменных предписаний и указаний предоставлено не было, ссылались на указание сверху», - сообщил корреспондент в Ашхабаде. По его словам, подобные предписания были получены и еще несколькими салонами красоты и специализированными мужскими салонами в ТЦ Беркарар.

Мода на окраску волос среди мужчин и юношами распространилась в столице Туркменистана около года назад. Как отмечают собеседники, раньше эта мода была распространена в основном среди сотрудников иностранных компаний, торговых и дипломатических представительств, а также самих парикмахеров, массажистов, тренеров по бодибилдингу, диджеев и музыкантов. Но, некоторое время назад, окраска волос стала популярна и среди местного населения, в том числе сотрудников государственных учреждений.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, возглавивший страну в 2006 году, после смерти своего предшественника Сапармурата Ниязова, имел «благородную седину», но спустя некоторое время стал «жгучим брюнетом».

В начале августа изменение цвета волос президента Туркменистана попал в центр внимания общественности. Бердымухамедов стал появляться на публике в новом имидже – с проблесками седины в волосах.

Окрашивал волосы и прежний президент Туркменистана Сапармурат Ниязов, который скрывал седину, окрасив волосы сначала в рыжий, затем в черный цвет.

По словам корреспондентов в Туркменистане, в настоящее время, на фоне устного запрета на окраску волос мужского населения страны, среди жительниц столицы Туркменистана снова началась паника в связи с возможным запретом на покраску волос в светлые тона.

«Снова по городу поползли слухи, что введен запрет на покраску волос в светлые тона и что запрещен ввоз краски для волос светлых тонов, начиная от 6 номера и до десятки, где 10 это собственно абсолютное блонди. Я проверил в нескольких магазинах и поговорил с продавцами и хозяевами. Те сказали, что да, был временный перерыв в поставках, но они связывают это с тем, что проблемы были с конвертацией валюты у фирм-поставщиков и дистрибьютеров нескольких известных брендов. Сейчас ситуация разрешилась и никаких проблем с красками для волос светлых оттенков нет», - сообщает корреспондент в Ашхабаде.

Напомним, различного рода запреты, ограничения и нормы, касающиеся внешнего облика граждан Туркменистана вводятся властями уже давно, в разное время вводились запреты на золотые зубы, на длинные волосы и бороду у мужчин.

В апреле этого года сообщалось об очередных требованиях властей Туркменистана к внешнему виду граждан, в том числе запрете на окраску волос в светлые тона, а также ввоз в страну краски для волос.