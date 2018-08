Трамп назвал совершивших теракт у парламента Великобритании «сумасшедшими животными»

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп во вторник сказал, что с террористами нужно обращаться с «жесткостью и силой» после того, как мужчина в автомобиле наехал на пешеходов около здания британского парламента, сообщает Reuters.

«Очередная террористическая атака в Лондоне. Эти животные - сумасшедшие и с ними нужно бороться жесткостью и силой!», - написал Трамп в своем аккаунте в Twitter.

Another terrorist attack in London...These animals are crazy and must be dealt with through toughness and strength!