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  15 августа 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Трамп назвал совершивших теракт у парламента Великобритании «сумасшедшими животными»
Предыстория: В Сети появилось видео наезда на пешеходов у британского парламента. Полиция Лондона назвала инцидент терактом

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп во вторник сказал, что с террористами нужно обращаться с «жесткостью и силой» после того, как мужчина в автомобиле наехал на пешеходов около здания британского парламента, сообщает Reuters.

«Очередная террористическая атака в Лондоне. Эти животные - сумасшедшие и с ними нужно бороться жесткостью и силой!», - написал Трамп в своем аккаунте в Twitter.

Полиция Великобритании задержала мужчину по подозрению в террористической деятельности, сообщив, что подозреваемый намеренно наехал на велосипедистов и пешеходов, перед тем как протаранить ограждение у здания британского парламента.

В полиции отметили, что им оказался мужчина в возрасте 30 лет.

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