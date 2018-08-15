Таджикистан закрыл КПП на границе с Афганистаном из-за талибов

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан временно закрыл контрольно-пропускной пункт «Кокул» на таджикско-афганской границе. Сделано это после того, как боевики «Талибана» 13 августа заняли афганский уезд Ойхоним, граничащий с Фархорским районом Хатлонской области. Об этом «ASIA-Plus» заявил пресс-секретарь погранвойск ГКНБ Таджикистана Мухаммаджон Улугходжаев.

По его словам, ситуация на таджикско-афганской границе, несмотря на активизацию боевиков движения «Талибан» в провинциях Афганистана, граничащих с Таджикистаном, остается стабильной.

«Ситуация на таджикско-афганской границе полностью находится под контролем, - заверил он. - Мы в курсе событий, которые происходят по ту сторону границы. Могу заявить, что со стороны Афганистана до сегодняшнего дня каких-либо провокационных действий в отношении Таджикистана не зафиксировано».

Он подчеркнул, что никаких незаконных попыток нарушения или перехода государственной границы не замечено.

Источник радио «Озоди» в силовых структурах Кулябского региона, подтвердил, что талибы водрузили свой флаг на здании КПП «Ойхоним».

По словам пресс-секретаря губернатора афганской провинции Тахор, в ходе боев за уезд Ойхоним были убиты 13 сотрудников пограничной полиции, семеро ранены. «Талибы захватили КПП и таможенное оборудование. Сейчас командование правительственных сил в провинциях Тахор и Кундуз готовится к совместной операции в этом районе», - сказал Халил Асир.

На границе Таджикистана с Афганистаном расположены шесть КПП, и пять из них на сегодняшний день работают в обычном режиме.

Ранее в Госкомитете национальной безопасности Таджикистана сообщили, что силовики пристально следят за происходящими событиями на сопредельной территории.